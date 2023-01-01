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مسؤول إسرائيلي يصف رد حماس الذي سلم فجر اليوم بـ"قابل للعمل"

الخميس 24 يوليو 2025 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يصف رد حماس الذي سلم فجر اليوم بـ"قابل للعمل"



القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن إسرائيل تلقت ردا من حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وصفه بأنه "أفضل" من الرد السابق الذي قدمته حماس يوم الثلاثاء الماضي.

وفي التفاصيل، نشر مراسل موقع "أكسيوس" في إسرائيل باراك رافيد، اليوم الخميس، تغريدة كتب فيها: "صرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل تلقت رد حماس على رهائن غزة ومقترح وقف إطلاق النار، وهي تدرسه حاليا".

ونقل عن المسؤل الإسرائيلي قوله أن "الرد الذي قدم الليلة أفضل من الرد الذي قدمته حماس يوم الثلاثاء، والذي رفضه الوسطاء رفضا قاطعا دون إبلاغ إسرائيل به".

وذكر المسؤول الإسرائيلي: "كان هناك تحسن في رد حماس مقارنة بالثلاثاء. الآن هناك ما يمكن العمل عليه".

وكانت حركة "حماس" أعلنت أمس أنها سلمت، عبر الوسطاء، ردها ورد الفصائل الفلسطينية على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في غزة، دون الكشف عن تفاصيل الرد.

وقالت الحركة في بيان مقتضب: "حركة حماس سلمت، للإخوة الوسطاء، ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".

وتشير مصادر مطلعة إلى أن أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات تتعلق بانسحاب إسرائيلي من المناطق التي أعادت إسرائيل احتلالها منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى خلاف حول أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم.

ويبرز كذلك خلاف بشأن الضمانات الدولية لإنهاء الحرب، إذ أبدت حماس تحفظا على الوعود الأمريكية، معتبرة أنها غير موثقة رسميا. كما أبدت حماس تحفظا على آلية إيصال المساعدات الإنسانية. 

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