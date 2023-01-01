المذبحة الاسرائيلية مستمرة : عشرات الشهداء والجرحى قصفاً وجوعاً في مختلف مناطق قطاع غزة..

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٠ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٩١ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في مختلف مناطق القطاع بينهم ٢٠ من المجوعين قرب مراكز المساعدات.

من جهتها أعلنت الصحة بغزة وفاة عشرة مواطنين جوعا خلال آخر ٢٤ ساعة ما يرفع العدد إلى ١١١ منذ بداية الحرب.

غزة والشمال

واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابون في غارة إسرائيلية فجر الخميس على خيمة تؤوي نازحين بحي الرمال في مدينة غزة.

وتعود الخيمة لعائلة حمدان وقد اصيب المصور الصحفي احمد حمدان بجراح خلال نفس القصف.

وفجرا استشهد مواطن ومواطنة وعشر اصابات من الذين حاولوا الوصول إلى المساعدات شمال غرب مدينة غزة.

ومساء الاربعاء استشهد ثلاثة مواطنين بقصف منزل لعائلة عباس بحي الشيخ رضوان وشهيد قرب سوق فراس وشهيدان بحي الزيتون .

وارتقى خمسة شهداء بقصف اسرائيلي على بلدتي جباليا البلدة ونزلة وبيت لاهيا شمال القطاع.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وسط القطاع

وسجلت المحافظة الوسطى عددا كبيرا من الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل إلى أكثر من ثلاثين شهيدا.

وارتقى ثلاثة شهداء بقصف مدفعي بمحيط أبراج القسطل شرقي دير البلح وسط قطاع غزة عرف منهم: معاذ سلامة الغواش ٢٧ عام وصفاء إياد عثمان الغواش ٢٩ عام.

وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في برج الصالحي محيط النادي الأهلى في مخيم النصيرات وسط القطاع وهم:-

نور معتز محمد نصار ٦ أعوام وشقيقته الرضيعة اسلام والدتهما: سلمى سليمان ابو الروس.

وفي وقت سابق ارتقى ثمانية شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين مدخل شارع العشرين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل عائلة السراج بمخيم البريج، الشهيد هو كريم حسن السراج.

واستشهدت مواطنة ومصابون إثر غارة من طائرة مروحية على منزل لعائلة الغول في بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

واستشهد ٢٣ مواطن في سلسلة غارات جنوب القطاع بينهم ثلاثة من متلقي المساعدات.

وصباح الخميس استشهد اثنين من المواطنين بقصف خيمة داخل الكلية التطبيقية بمواصي خان يونس.

واستشهد ليلا المواطن إبراهيم زياد الهمص واصيب عشرة بقصف خيمة في منطقة المواصي.

ودمر جيش الاحتلال شرق مدينة حمد وجنوب مدينة خان يونس

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١١٣ شهيدًا (منهم ١٣ شهيد انتشال) و ٥٣٤ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٩٢١٩ شهيدًا ١٤٣٠٤٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٨٣٦٣ شهيدًا ٣١٠٠٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٣٤ شهيد وأكثر من ٦٤٤ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٠٦٠ شهيدًا وأكثر من ٧٢٠٧ إصابة.