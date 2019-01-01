  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزيرة العدل الأمريكية تبلغ ترامب بورود اسمه مرات عدة في ملفات تحقيق إبستين

الخميس 24 يوليو 2025 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة العدل الأمريكية تبلغ ترامب بورود اسمه مرات عدة في ملفات تحقيق إبستين



واشنطن/سما/

أبلغت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي الرئيس دونالد ترامب أن اسمه ورد عدة مرات بملفات تحقيق تتعلق بالمجرم المدان في قضايا استغلال جنسي جيفري إبستين، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

 

وبحسب الصحيفة فقد جرى هذا الإبلاغ خلال اجتماع في البيت الأبيض في مايو 2025، حيث أخبرت بوندي ونائبها ترامب أن أسماء شخصيات بارزة أخرى وردت أيضا في هذه الملفات.

وقد قررت وزارة العدل لاحقا عدم الإفراج عن المزيد من وثائق إبستين نظرا لاحتوائها على مواد حساسة مثل صور كيدية ولحماية الضحايا.

وقد نفى ترامب الاتهامات المتعلقة بإبستين، بما في ذلك رسالة مثيرة للجدل قيل إنه أرسلها له. ورفض البيت الأبيض في البداية التقارير واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة"، رغم أنه لم ينف رسميا تواجد اسم ترامب في الملفات.

وأثارت هذه الواقعة جدلا سياسيا متصاعدا حول قضية إبستين، حيث يطالب مناصرو ترامب بمزيد من الشفافية، بينما تفرض وزارة العدل قيودا على نشر الوثائق.

كما رفع ترامب دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقريرها عن الرسالة التي قيل إنها أرسلها لإبستين.

وكان الكونغرس الأمريكي أصدر استدعاء لغيسلين ماكسويل، المتورطة مع قضية جيفري إبستين والمحكوم عليها في قضية الاتجار بالقصر، لتقديم شهادتها في السجن يوم 11 أغسطس المقبل.

وقالت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي في البيان: "أصدر رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي) اليوم إستدعاء لغيسلين ماكسويل لتقديم شهادتها في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في تالاهاسي يوم 11 أغسطس 2025".

يذكر أنه في عام 2019، وجهت إلى إبستين تهم تتعلق بالاتجار بالقصر لأغراض الاستغلال الجنسي (عقوبتها تصل إلى 40 عاما سجنا) والتآمر لهذا الغرض (حتى 5 سنوات سجنا).

ووفقا للادعاءات، أقام إبستين علاقات جنسية مع عشرات القاصرات بين 2002-2005 في مقريه بنيويورك وفلوريدا، حيث كان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا ثم يجند بعض الضحايا لاستقطاب فتيات جديدات، بعضهن لم يتجاوزن الـ 14 عاما.

وفي يوليو 2019، قررت محكمة منهاتن في نيويورك احتجاز إبستين دون إخلاء سبيل. وفي نهاية الشهر نفسه، عُثر عليه في زنزانته في حالة "شبه غيبوبة" قبل إعلان وفاته، حيث خلصت التحقيقات إلى أنه انتحر.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن الخلافات المتبقية للوصول إلى الصفقة في غزة والتهديد الاميركي الاخير لحماس..

حماس تطالب بفتح معبر رفح لعودة العالقين لمواجهة خطة ترامب للهجرة..

صحيفة: حماس تضع اللمسات الأخيرة لتسليم ردها خلال ساعات للوسطاء

استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وجنينها وأطفالها في قصف إسرائيلي على غزة

عنصر أمن أميركي يستقيل ويكشف عن انتهاكات خطيرة بمراكز المساعدات في غزة

القناة 12 العبرية: ويتكوف يلتقي في روما مع كبار المسؤولين من إسرائيل وقطر لدفع صفقة غزة

الكنيست يصوت باغلبية ساحقة على القرار الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن

الأخبار الرئيسية

إعلان مصري بشأن خطة إسرائيلية تنذر بتصعيد كبير في غزة…

المذبحة الاسرائيلية مستمرة : عشرات الشهداء والجرحى قصفاً وجوعاً في مختلف مناطق قطاع غزة..

صفقة غزة :،اسرائيل تدرس رد حماس المحدث الذي سلم ليلة أمس..

مصدر مصري مسؤول : اتفاق الهدنة في غزة يقترب من مراحله النهائية

مفاوضات

يديعوت احرنوت: حماس ترّد على المقترح وإسرائيل تعتبره مخيب للآمال..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية