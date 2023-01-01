سموتريتش يدعو نتنياهو لاحتلال غزة وإغلاق الباب بوجه المفاوضات مع حماس

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير المالية الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "إعطاء تعليمات للجيش الإسرائيلي باقتحام غزة واحتلالها. وذلك في ظل الرفض المتزايد من قبل حركة حماس لأي صفقة جزئية".

وقال سموتريتش: "سيدي رئيس الوزراء، في ظل الرفض المتوقع من حماس، حان الوقت لإغلاق الباب نهائياً أمام صفقة جزئية وإصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي باجتياح غزة واحتلالها، وتطبيق خطة الفصل الإنسانية، حتى إخضاع حماس والإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط أو تدميرها بالكامل. لقد حان وقت النصر!".