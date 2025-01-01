استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وجنينها وأطفالها في قصف إسرائيلي على غزة

غزة / سما /

استشهدت الصحفية ولاء الجعبري وأطفالها، إلى جانب جنينها الذي لم يُولد بعد، فجر اليوم الأربعاء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية تعود لعائلة الشاعر قرب مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.



ووفقاً لمصادر محلية، أسفر القصف عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إثر الاستهداف المباشر للشقة السكنية.



وعُرف من بين الشهداء: أمجد الشاعر، فادي الشاعر، الصحفية ولاء الجعبري، الطفل حسن الشاعر، الطفل عز الدين الشاعر، الطفلة ميرا الشاعر، الطفل أمير الشاعر، إضافة إلى جنين استشهد وهو في رحم والدته، في واحدة من أكثر المجازر دموية بحق العائلات الفلسطينية.