رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد 105 مواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، واستشهاد طفل برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

جلد وعظم على رؤوس الأشهاد...!

استشهاد فتى في قباطية والاحتلال يدفع بـ 25 مخططا جديدا لتوسعة مستوطنات بالضفة

مصطفى: غزة قلب القضية الفلسطينية ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء معاناة أهلها

نابلس تصرخ.. سقط العالم في اختبار الإنسانية

مساء ثقيل.. قباطية تبكي الفتى إبراهيم نصر

دعوات عربية ودولية وأممية لوقف الحرب على غزة وتدفق المساعدات

مجلس الجامعة العربية يدعو لكسر حصار غزة و«التعاون الإسلامي» تؤكد ضرورة إلزام الاحتلال بوقف النار

"الكنيست" يصوت اليوم على بيان يدعو لـ "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة

نشطاء في إلينوي يطالبون امين الخزينة بوقف الاستثمار في سندات إسرائيل

"الأيام":

105 شهداء .. تواصل مجازر المساعدات والجوع يفتك بالأطفال

الضفة: استشهاد فتى في قباطية والمستوطنون يشنون اعتداءات جديدة

مصطفى: نعمل على إصدار سندات سيادية لتسديد بعض التزامات الحكومة

بطريرك اللاتين: تأخير دخول المعونات إلى غزة بمثابة حكم بالموت على الأبرياء

"الكنيست" يصوت اليوم على "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة

سارة .. طفلة بلا ذراعين وبلا أب وتحلم بأن تصبح طبيبة

"القدس":

المجاعة تشتد والأطفال يموتون

100 شهيد وعشرات الجرحى

الصحة العالمية: الاحتلال يقصف مقراتنا في دير البلح ويعتقل موظفينا

استشهاد الطفل إبراهيم نصر في قباطية

الأهوال التي تعيشها غزة لا مثيل لها في التاريخ