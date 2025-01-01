القناة 12 العبرية: ويتكوف يلتقي في روما مع كبار المسؤولين من إسرائيل وقطر لدفع صفقة غزة

واشنطن / وكالات /

يلتقي مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، غدًا (الخميس) في روما مع مسؤولين كبار من قطر وإسرائيل، في إطار مواصلة المحادثات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت القناة 12" الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين. وسيُعقد الاجتماع الثلاثي في روما بالتوازي مع محادثات غير مباشرة تُعقد في الدوحة بين فريقي التفاوض من حماس وإسرائيل، سعيًا للتوصل إلى اتفاق.

وبحسب التقرير، أوضح ويتكوف في الأسابيع الأخيرة أنه لن ينضم إلى محادثات الدوحة إلا إذا اتضح أن الاتفاق على وشك الاكتمال. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن انعقاد الاجتماع في روما قد يشير إلى أن الاتفاق على وشك الاكتمال خلال أيام قليلة.

وقال مصدر مشارك في جهود الوساطة يوم الثلاثاء إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يأمل في الوصول إلى الدوحة بحلول نهاية الأسبوع الحالي بهدف استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى بين إسرائيل وحماس.

وتحدث المصدر لموقع "زمان إسرائيل" بعد وقت قصير من تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس بأن الوزير ماركو روبيو أبلغها بأن ويتكوف في طريقه بالفعل إلى المنطقة، وأن واشنطن لديها آمال كبيرة في التوصل إلى اتفاق.

قالت بروس في مؤتمر صحفي: "ويتكوف في طريقه إلى المنطقة - إلى منطقة غزة". وعندما سُئلت عن وجهته تحديدًا، قالت إن روبيو لم يُدلِ بأي تفاصيل أخرى.

ومع ذلك، وفقًا للمصدر المشارك في المحادثات، لم يغادر ويتكوف الولايات المتحدة على الإطلاق، ومن المتوقع أن يغادرها اليوم الأربعاء فقط - لحضور اجتماعات في أوروبا، وليس إلى الدوحة، حيث تجري محادثات نووية بين إيران وامريكا.

وينظر إلى وجود ويتكوف في الدوحة على أنه مؤشر على أن المحادثات تقترب من الانتهاء، إذ إنه، وفقا للوسطاء، يسعى للانضمام إلى المفاوضات فقط عندما يتم الوصول إلى مرحلة يمكن فيها الإعلان عن اتفاق.

وقال مصدر إسرائيلي للصحافيين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى الثلاثاء تقييما للوضع مع فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة.

ومن المتوقع أن يلتقي وفد من الرهائن المفرج عنهم مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب في واشنطن يوم الأربعاء.

تستمر محادثات السلام منذ السادس من يوليو/تموز، ويتضمن الاقتراح المطروح إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء وجثث ثمانية عشر قتيلاً، مقابل عدد لم يُتفق عليه بعد من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، خلال وقف إطلاق نار لمدة ستين يومًا. بعد بدء وقف إطلاق النار المؤقت، ستبدأ المحادثات بشأن شروط وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح 22 رهينة إضافيًا، يُعتقد أن حوالي عشرة منهم ما زالوا على قيد الحياة.