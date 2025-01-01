نعيم قاسم يصدر بيانا حول الأوضاع في غزة ويوجه رسالة لحكام وشعوب الدول العربية والإسلامية

بيروت/سما/

أصدر أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم اليوم الاثنين، بيانا حول ‏"التّوحش والإبادة الجماعية ‏والتجويع والقتل" التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.





وقال نعيم قاسم في بيانه‎: "إنّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من عدوان أمريكي - إسرائيلي وإيغال في ‏التّوحش والإبادة الجماعية ‏والتجويع والقتل تجاوزَ كلَّ المعايير ‏الإنسانية والأخلاقية"‎.‎

وأكد قاسم أن "الصمتَ العالمي يُشكل إدانة للأنظمة والمسؤولين، ويُعطّل ما يُسمى ‏القانون الدولي"، معتبرا أنه "ليس كافيا أن ‏تدعو خمس وعشرون دولة إلى إيقاف ‏الحرب ضد غزة، وأن هذا الكلام لا يُعطي براءة من شهادتهم على ‏ما ‏يجري، ولا الدعم الذي أعطته بعض الدول الكبرى منذ بداية ‏العدوان".

ورأى قاسم أن "المواقف والإدانات لا تُبرّئ ‏مُطلقيها"، مشيرا إلى أن "المطلوب أن تتحول المواقف إلى إجراءاتٌ فعلية توقف تلك المذابح والجرائم، عبر فرض ‏العقوبات على ‏الكيان الإسرائيلي، وعزله، ومحاكمته، وإيقاف كل أشكال التعامل معه‎".

وأكمل أمين عام "حزب الله" في بيانه: "تقع المسؤولية الأكبر على عاتق الدول العربية والإسلامية، حكّاما ‏وشعوبا، فلتختاروا المواقف التي ‏تريدونها، بالسقف الذي ‏يناسبكم، ولكن لا تقفوا متفرجين. أوقفوا التطبيع، أغلقوا ‏سفارات العدو، ‏امنعوا التبادل التجاري، اجتمعوا لدعم ‏فلسطين وغزة ولو بالحد الأدنى من الإمكانات الحياتية، فعندما ‏تراكُم أمريكا يدا واحدة وصوتا واحدا مع الشعب الفلسطيني سترضخ ‏وستتراجع‎."‎



واستطرد: "سيسجّل التاريخ هذا العار على قادة البشرية وأنظمتها في زمن ‏التجويع الحاقد وقتل المجوَّعين بالجملة، ‏وسيطال ظلم أمريكا ‏وإسرائيل أولئك الساكتين عن نصرة المظلومين. واعلموا: "إنَّه ‏لا يُفلح ‏الظالمون"، وإن ما تبالغ به إسرائيل من توحش وغطرسة سيكون سبب سقوطها ‏المريع إن شاء الله ‏تعالى".‏

هذا وتشهد غزة وضعا مأساويا حاليا، حيث حذر المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني من الوضع الكارثي في القطاع، مؤكدا أن لا أحد هناك بمنأى عن الخطر، بمن في ذلك مقدمو الرعاية الذين باتوا بحاجة إلى من يرعاهم.

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى 43 قتيلا بينهم 10 من طالبي المساعدات، وتسجيل عشرات الإصابات.

ويأتي البيان وسط تحذيرات متكررة من منظمات إنسانية دولية بشأن تفشي المجاعة وغياب الإمدادات الغذائية والطبية في القطاع المحاصر، حيث يتعرض النظام الصحي لانهيار غير مسبوق، حيث طالبت منظمة الصحة العالمية بالسماح الفوري بدخول المواد الغذائية إلى القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وبلوغ المجاعة مستويات خطيرة تهدد حياة سكان غزة.