الشيخ يبحث مع سفير واشنطن في تل أبيب أوضاع غزة والضفة

رام الله/سما/

بحث حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، الثلاثاء، مع السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الشيخ على حسابه بمنصة “إكس”، إنه التقى السفير الأمريكي بمكتبه في رام الله، حيث بحثا “دعم الجهود من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) وإدخال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني”.

وأوضح أن اللقاء بحث أيضا “الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية”، إضافة إلى “سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية الدور الأمريكي في الوصول إلى الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة”.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة لم تمكنها من دفع رواتب موظفيها لشهرين متتاليين، بعد أن كانت تصرف لهم منذ سنوات نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الراتب، وذلك بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة.

وأموال الضرائب (المقاصة) هي مبالغ تُفرض على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء من إسرائيل مباشرة أو عبر المعابر التي تسيطر عليها تل أبيب، وتتولى الأخيرة جمعها لصالح السلطة الفلسطينية. ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل باقتطاع أجزاء من هذه الأموال لأسباب متعددة، بلغ مجموعها نحو 2.7 مليار دولار.