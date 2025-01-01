متظاهرون يمنعون رسو سفينة تقل سياحاً إسرائيليين على السواحل اليونانية (فيديو)

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عشرات اليونانيين المؤيدين لفلسطين وهم يرفعون علما فلسطينيا ضخما في الميناء، بينما كان مئات الإسرائيليين على ظهر السفينة يرفعون علم إسرائيل.

وأفادت القناة "12" العبرية بـ"وصول سفينة كراون إيريس العملاقة التابعة لشركة مانو شيبينغ إلى ميناء سيروس في اليونان، واستقبلها مئات المتظاهرين الذين رفعوا علمًا فلسطينيًا ضخمًا وهتفوا ضد إسرائيل وضد استمرار القتال في قطاع غزة".

وأضافت: "كانت هذه مظاهرة مُخططا لها، وكانت السلطات المحلية على علمٍ مُسبق بها وتم نشر العديد من قوات الأمن في المنطقة".

وأشارت إلى أن "المتظاهرين لم يُعجبهم وجود السفينة الإسرائيلية في اليونان، وقالوا على مواقع التواصل الاجتماعي إن من غير المقبول أن يستمر استقبال السياح الإسرائيليين هنا بينما يعاني الفلسطينيون في القطاع".

ونقلت الصحيفة عن إدارة السفينة: "كما هو الحال في عدة أماكن في أوروبا، تشهد جزيرة سيروس اليوم مظاهرة لعشرات المؤيدين للفلسطينيين. نحن على اتصال بالسلطات المحلية، ونتيجةً لذلك، هناك تأخير طفيف في إنزال الركاب".

ومن جانبها، لفتت هيئة البث العبرية الرسمية إلى أن السلطات اليونانية طلبت إبقاء الإسرائيليين في السفينة حتى تفرّق المظاهرة.

وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، تنظم عدة عواصم أوروبية احتجاجات شعبية دورية تطالب بوقف الحرب وإنهاء الحصار على القطاع الفلسطيني.