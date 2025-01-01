  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

متظاهرون يمنعون رسو سفينة تقل سياحاً إسرائيليين على السواحل اليونانية (فيديو)

الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
متظاهرون يمنعون رسو سفينة تقل سياحاً إسرائيليين على السواحل اليونانية (فيديو)



أثينا/سما/

وجد مئات السياح الإسرائيليين الذين وصلوا الثلاثاء، على ظهر سفينة إلى ميناء "سيروس" في اليونان أنفسهم عالقين أمام متظاهرين ضد الحرب على غزة.

 

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عشرات اليونانيين المؤيدين لفلسطين وهم يرفعون علما فلسطينيا ضخما في الميناء، بينما كان مئات الإسرائيليين على ظهر السفينة يرفعون علم إسرائيل.

وأفادت القناة "12" العبرية بـ"وصول سفينة كراون إيريس العملاقة التابعة لشركة مانو شيبينغ إلى ميناء سيروس في اليونان، واستقبلها مئات المتظاهرين الذين رفعوا علمًا فلسطينيًا ضخمًا وهتفوا ضد إسرائيل وضد استمرار القتال في قطاع غزة".

وأضافت: "كانت هذه مظاهرة مُخططا لها، وكانت السلطات المحلية على علمٍ مُسبق بها وتم نشر العديد من قوات الأمن في المنطقة".

وأشارت إلى أن "المتظاهرين لم يُعجبهم وجود السفينة الإسرائيلية في اليونان، وقالوا على مواقع التواصل الاجتماعي إن من غير المقبول أن يستمر استقبال السياح الإسرائيليين هنا بينما يعاني الفلسطينيون في القطاع".

ونقلت الصحيفة عن إدارة السفينة: "كما هو الحال في عدة أماكن في أوروبا، تشهد جزيرة سيروس اليوم مظاهرة لعشرات المؤيدين للفلسطينيين. نحن على اتصال بالسلطات المحلية، ونتيجةً لذلك، هناك تأخير طفيف في إنزال الركاب".

ومن جانبها، لفتت هيئة البث العبرية الرسمية إلى أن السلطات اليونانية طلبت إبقاء الإسرائيليين في السفينة حتى تفرّق المظاهرة.

وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، تنظم عدة عواصم أوروبية احتجاجات شعبية دورية تطالب بوقف الحرب وإنهاء الحصار على القطاع الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف لأول مرة عن "خطة عملاقة" أعدها نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد الحرب في غزة

قوات إسرائيل الخاصة تكثف نشاطها في غزة..

"أكثر ضراوة".. زامير يجهز خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية" في غزة

يتبناها ترامب ونتنياهو ..القناة 25 العبرية تكشف عن "الخطة الكبرى" لليوم التالي في قطاع غزة

"هارتس" تكشف اهداف العملية العسكرية لقوات الاحتلال بدير البلح وسط قطاع غزة ..

رئيس أركان الجيش: الحرب مقابل إيران لم تنته ..

هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب لن تتنازل عن خرائط الانسحاب من غزة بعد الآن

الأخبار الرئيسية

Eyal-Zamir-down-730x438 (1)

صحيفة عبرية.. لحكومة اليأس: كيف ننتصر بجيش مهزوم؟

1-141-730x438 (1)

غوتيريش: الأهوال التي تعيشها غزة “لا مثيل لها في التاريخ الحديث”

إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف أسباب قرار زامير "الصعب" بتقليص حجم القوات..

thumbs_b_c_03be63c507f2b09debe5680397a49a9b

سموتريتش يكشف عن "ضوء أخضر" أمريكي لتحويل غزة إلى مدينة سياحية

20250722050917

هيئة البث: "تقدّم" في مفاوضات غزة بشأن انتشار الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية