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ضحايا الجوع في غزة: وفاة أطفال وطاقم طبي ينهار في مجمع الشفاء

الثلاثاء 22 يوليو 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضحايا الجوع في غزة: وفاة أطفال وطاقم طبي ينهار في مجمع الشفاء



غزة/سما/

أفاد المدير الطبي لمجمع الشفاء في غزة بتفاقم الكارثة الإنسانية داخل المستشفى، مشيرا إلى أن النقص الحاد في الغذاء بات يهدد حياة المرضى وأفراد الطواقم الطبية على حد سواء.
وقال إن من أبرز التحديات التي يواجهها المرضى "عدم التئام الجروح والمعاناة من أعراض سوء التغذية"، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية تعاني من "الهزال، ونوبات دوار شديدة، وسقوط لبعض أفرادها" بسبب الجوع والإرهاق المتواصل.

وأوضح أن 6 مرضى فارقوا الحياة داخل مجمع الشفاء بسبب تداعيات سوء التغذية، في وقت وثقت فيه مصادر طبية وفاة عدة أطفال نتيجة الجوع في أنحاء متفرقة من القطاع.


وأكدت المصادر وفاة الطفل عبد الحميد الغلبان البالغ من العمر 14 عاما من مدينة خان يونس، إلى جانب وفاة الرضيع يوسف محمد الصفدي الذي لم يتجاوز عمره 40 يوما، جراء نقص الحليب وسوء التغذية شمال قطاع غزة.

كما أفادت التقارير بوفاة طفل رضيع آخر في نفس المنطقة، دون التمكن من تحديد هويته على الفور.


وفي وقت مبكر من فجر اليوم، عثر على أحد قتلى مجزرة مخيم الشاطئ غرب غزة وقد فارق الحياة جائعا، منهكا من الحرب والنزوح المتواصل.

تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متكررة من منظمات إنسانية دولية بشأن تفشي المجاعة وغياب الإمدادات الغذائية والطبية في القطاع المحاصر، حيث يتعرض النظام الصحي لانهيار غير مسبوق.

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