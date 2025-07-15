الحوثيون يعلنون استهداف مطار "بن غوريون" "بصاروخ باليستي فرط صوتي"

صنعاء/سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استهداف مطار "بن غوريون" في إسرائيل بصاروخ "باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".



وجاء في بيان "أنصار الله" أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأضاف البيان أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".



وتابع البيان "عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق من اليوم، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق عديدة بإسرائيل وتوقفت حركة الطيران عبر مطار بن غوريون ولم تسجل أي إصابات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إطلاق هذا الصاروخ جاء بعد الهجوم الإسرائيلي على اليمن يوم أمس وتسببت صفارات الإنذار التي انطلقت بإيقاظ ملايين الإسرائيليين قبل الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء.