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ترامب يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من "اليونسكو" لأجل اسرائيل

الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من "اليونسكو" لأجل اسرائيل



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" بعد ظهر الثلاثاء، أن دونالد ترامب قرر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وصرح مصدر في البيت الأبيض للصحيفة بأن ترامب يعتقد أن المنظمة ذات توجهات معادية لأمريكا وإسرائيل.

وفي ولايته الأولى عام 2017، قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، إثر خلافات حول سياسة المنظمة وموقفها تجاه إسرائيل. في عام 2023 خلال ولاية جو بايدن في البيت الأبيض، أعلنت الولايات المتحدة عودتها إلى المنظمة.

وصرح مسؤولون أمريكيون بأن قرار العودة إلى اليونسكو اتُخذ في ضوء مخاوف من تزايد نفوذ الصين على صنع القرار في المنظمة بعد الانسحاب الأمريكي.

كان ترامب قد قاد الولايات المتحدة في ولايته الأولى إلى الانسحاب من عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ الدولية الموقعة في باريس، والاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وعندما تولى بايدن منصبه، أعاد الولايات المتحدة إلى اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، واتفاقية المناخ. وعندما أُعيد انتخاب ترامب، قرر العودة إلى نهجه السابق والإعلان عن انسحاب جديد.

#ترامب #اليونسكو #الولايات المتحدة

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