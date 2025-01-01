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وزير بريطاني : ما يجري في غزة الآن صادم ومقزز

الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير بريطاني : ما يجري في غزة الآن صادم ومقزز



غزة / سما /

قال وزير الخارجية البريطاني وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الثلاثاء 22 يوليو / تموز 2025 ، إن ما يجري في قطاع غزة الآن صادم ومقزز.

وأضاف في تصريح صحفي :" أشعر بنفس شعور الشعب البريطاني بأن ما يجري في غزة صادم ومقزز".

وتابع لامي :" عندما نرى أطفالا يمدون أيديهم طلبا للطعام ويقتلون بالرصاص في غزة فمن الطبيعي أن ندين ذلك".

وأكد أن بريطانيا ستواصل الضغط وحث الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى 83% من شعبها المطالبين بوقف الحرب.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

#غزة #بريطانيا #ديفيد لامي

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