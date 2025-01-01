  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشفى الشفاء يعلن خروج قسم الكلى عن الخدمة بالكامل بسبب نفاد الوقود

الثلاثاء 22 يوليو 2025 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى الشفاء يعلن خروج قسم الكلى عن الخدمة بالكامل بسبب نفاد الوقود



غزة / سما /

أعلن مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم الإثنين، عن خروج قسم الكلى بشكل كامل عن الخدمة، نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع.

وقال مدير مجمع الشفاء إن "أقسام المستشفى تعمل بأقصى طاقتها"، مشيراً إلى أن السعة السريرية تجاوزت 250%، ما يعني أن المستشفى بات غير قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى.

ويواجه المرضى، وخاصة مرضى الفشل الكلوي، خطر الموت الفوري مع توقف أجهزة الغسيل الكلوي، في وقت تحذر فيه المؤسسات الصحية من انهيار شامل للمنظومة الطبية في القطاع بسبب نقص الوقود والمستلزمات الأساسية.

#مستشفى الشفاء #قسم الكلى

الأكثر قراءة اليوم

الاحد القادم ..

تقرير إسرائيلي يكشف لأول مرة عن "خطة عملاقة" أعدها نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد الحرب في غزة

"أكثر ضراوة".. زامير يجهز خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية" في غزة

قوات إسرائيل الخاصة تكثف نشاطها في غزة..

"الشطرنج وربطة العنق".. تعليق مصري على تلقي نتنياهو هدايا من مدير المخابرات وقائد القوات الجوية

موشيه يعلون: إخلاء غزة وهدمها وتجويعها جرائم حرب

"هارتس" تكشف اهداف العملية العسكرية لقوات الاحتلال بدير البلح وسط قطاع غزة ..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: عندما تلقي حماس سلاحها وتعلن استسلامها ستنتهي الحرب ..

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة اثنين في انفجار عبوة ناسفة في رفح

قوات إسرائيل الخاصة تكثف نشاطها في غزة..

"هارتس" تكشف اهداف العملية العسكرية لقوات الاحتلال بدير البلح وسط قطاع غزة ..

الفاتيكان: الحوار مع نتنياهو لن يمحو الضرر الذي لحق بالكنيسة في غزة وفلسطين لها الحق في الوجود..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية