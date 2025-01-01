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المنظمات الأهلية: ما يشهده قطاع غزة هو الأسوأ في العالم

الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنظمات الأهلية: ما يشهده قطاع غزة هو الأسوأ في العالم



غزة / سما /

أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، اليوم الثلاثاء ، إن ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع متعمد من جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأسوأ في العالم.

وأفاد الشوا في مقابلة متلفزة مع قناة "الجزيرة" الفضائية، بأن أكثر من 50 ألف طفل رضيع محرومون من الرضاعة الطبيعية في القطاع، مضيفاً: "إلى جانب التجويع هناك حرب تعطيش يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال اقتحم أمس عدداً من مقار المؤسسات الدولية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الطفلين يوسف الصفدي من شمال قطاع غزة، وعبد الحميد الغلبان من مدينة خان يونس جنوبا، نتيجة سوء التغذية والمجاعة.

وتتعامل المستشفيات في قطاع غزة مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ أنهم في حالات إجهاد حادة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

#غزة #شبكة المنظمات الأهلية

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