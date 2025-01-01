رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، مستجدات حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، والمواقف الدولية الداعية لوقفها، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

*"الحياة الجديدة":

الرئيس يبحث مع بابا الفاتيكان مستجدات الأوضاع ويدعوه لزيارة الأرض المقدسة والصلاة في كنيستي المهد والقيامة

الشيخ يبحث مع وفد رجال دين مسيحيين من القدس تداعيات العدوان على المقدسات الدينية

الفاتيكان يشدد لهجته حيال إسرائيل بعد قصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة

كاردينال إيطالي: نتنياهو لا يتوقف لأنه طاغية

مصطفى يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حقيقية لوقف الحرب

بريطانيا و24 دولة تدعو إسرائيل لوقف الحرب في غزة ورفع القيود على تدفق المساعدات فورا

ملك بلجيكا: الوضع في غزة «عار على الإنسانية»

إصابات واعتقالات وتجريف في الضفة وتدمير وحرق منازل بمخيمي طولكرم ونور شمس

تحذير من مخطط "E1" الاستيطاني ومستوطنون يعتدون على فتى ومواطن ويقطعون أشجارا

*"الايام":

77 شهيداً .. بدء التوغل في دير البلح وسط قصف مدفعي وجوي وحالة نزوح واسعة

الأمم المتحدة: 2.1 مليون مدني محصورون في 12% من قطاع غزة

ثلث سكان قطاع غزة لا يتناولون الطعام لعدة أيام

الاحتلال يختطف مدير المستشفيات الميدانية بغزة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في غزة

غوتيريس: "آخر شرايين الحياة" لسكان القطاع على شفا الانهيار

25 دولة تطالب بإنهاء الحرب على غزة "فورا" ووقف الاستيطان

البابا يؤكد للرئيس رفض الفاتيكان للتهجير القسري

"حماس": نواصل المشاورات لإنجاز اتفاق

مصدر إسرائيلي: المفاوضات تشهد جموداً

الاحتلال يقرّر مصادرة أراضٍ في جينصافوط ويواصل إحراق المنازل في مخيم نور شمس

وزراء ونواب من "الليكود" يطلقون دعوة لضم الضفة الغربية لإسرائيل

الكشف عن تفاصيل الظروف المأساوية داخل جناح "راكيفت" في سجن أيالون

رام الله: اعتداءات المستوطنين تهدد بحرمان 70 ألف مواطن من المياه

*"القدس":

حصيلة الإبادة الجماعية ترتفع إلى 59,029 شهيدا والإصابات إلى 142,135

دير البلح.. نزوح تحت القصف

الناس يتساقطون بالشوارع من شدة الجوع

غزة تدخل مرحلة العطش الشديد

المتابعة العليا في الداخل تعلن إضرابًا عن الطعام رفضا لحرب التجويع بغزة

الهيئة الخيرية الأردنية تنفي دخول شاحناتها لغزة

مقتل جنديين وإصابة 5 بجروح خطرة في غزة

لا تقدم في مفاوضات الدوحة

رجب: باشرنا التحري بقضية تورط سيدات بأعمال سحر وشعوذة