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7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة

الثلاثاء 22 يوليو 2025 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة



غزة / سما/

 استشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات الإنسانية، قرب "محور نتساريم" جنوب مدينة غزة.

والليلة الماضية، استشهد نحو 11 مواطنا من منتظري المساعدات في المكان نفسه، ما ينذر بخطورة ما يتعرض له المجوعون في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث باتت نقاط توزيع المساعدات مصايد للموت.

ووفق مصادر طبية في القطاع، فإن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات قد ارتفع إلى أكثر من 1,021 شهيدا، ونحو 6,511 إصابة.

وقد أسفر عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى الآن عن استشهاد 59,029 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 142,135 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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