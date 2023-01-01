  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ضرب وعنف في تظاهرة لإسرائيليين في تل أبيب تطالب بإعادة الأسرى

الثلاثاء 22 يوليو 2025 05:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضرب وعنف في تظاهرة لإسرائيليين في تل أبيب تطالب بإعادة الأسرى



القدس المحتلة/سما/

تعرض محتجون إسرائيليون، الاثنين، إلى ضرب وعنف خلال مشاركتهم في تظاهرة خرجت للمطالبة بإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن المئات من المتظاهرين تعرضوا للعنف والضرب عند “بوابة بيغين” بمدينة تل أبيب، ونقل أحدهم إلى مستشفى “إيخيلوف” للعلاج.

وأوضحت أن المتظاهرين تعرضوا للعنف من عدد من المارة بين سائقي سيارات ودراجات نارية، بينما لم تذكر أسباب قيامهم بالعنف.

وذكرت أن رجلا يبلغ من العمر 74 عاما، تعرض للضرب على يد سائق دراجة نارية وتم نقله إلى مستشفى “إيخيلوف” للعلاج.

وأشارت الإذاعة إلى أن سائق الدراجة النارية انطلق بسرعة نحو المتظاهرين الذين كانوا يغلقون الطريق عند “بوابة بيغين”، وأصاب رجلا طاعنا في السن.

بينما أوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية أن عشرات المتظاهرين تعرضوا للضرب من أحد سائقي السيارات، وتعرض بعض المحتجين للكم على الوجه.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وظلت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تنفذ فعاليات احتجاجية عديدة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس”.

وعلى مدى نحو 20 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و”حماس”، لوقف الحرب وتبادل أسرى.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025.

وتهرب نتنياهو – المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب – من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الأكثر قراءة اليوم

الاحد القادم ..

القناة 12 العبرية : رئيس اركان جيش الاحتلال قدم خطة شاملة " للسيطرة على غزة"

"أكثر ضراوة".. زامير يجهز خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية" في غزة

دعوات لاستقالة الحكومة وتهديد بالاضراب وشل الاقتصاد في الخليل ..

فضيحة في ألمانيا: تورط عملاء سابقين للموساد في قضية خطف أطفال

"الشطرنج وربطة العنق".. تعليق مصري على تلقي نتنياهو هدايا من مدير المخابرات وقائد القوات الجوية

موشيه يعلون: إخلاء غزة وهدمها وتجويعها جرائم حرب

الأخبار الرئيسية

687ebd4c42360469911f79f6

تقرير إسرائيلي يكشف لأول مرة عن "خطة عملاقة" أعدها نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد الحرب في غزة

687ed5f142360469ed0e624c

الأمم المتحدة: آخر شريان يُبقي الناس على قيد الحياة في غزة ينهار

687e8b704236046a8817a0cb

هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب لن تتنازل عن خرائط الانسحاب من غزة بعد الآن

687e8ff842360469ed0e6239

بيان من حركة "حماس" عن المعاناة المتفاقمة في غزة ومضيها للوصول لاتفاق "مشرّف"

687e90a64c59b71f9738dc97

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة ضابط من لواء غولاني في معارك غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية