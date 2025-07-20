هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب لن تتنازل عن خرائط الانسحاب من غزة بعد الآن

القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب لن تتنازل عن خرائط الانسحاب من قطاع غزة بعد الآن، وعلى حركة "حماس" قبولها.



وأشارت الهيئة إلى أن الوسطاء يحاولون الضغط على الحركة للرد على المقترح المطروح حاليا، لكن دون جدوى حتى الآن، وفي الوقت نفسه ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن العملية في دير البلح ستتم ببطء و"بحذر شديد"، لضمان عدم تعريض حياة الأسرى للخطر.

وشرع الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين، بتوغل بري محدود في الأطراف الشرقية والجنوبية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، تهدف العملية إلى شق ما وصفته بـ"محور عملياتي" الذي يعزل المدينة عن منطقة المواصي الواقعة إلى الغرب، ويقيّد الحركة بين مخيمات اللاجئين في وسط القطاع، في ظل غياب انتشار بري إسرائيلي سابق في هذه المنطقة.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية أن التوغل البري في دير البلح يأتي في إطار محاولة إسرائيلية لزيادة الضغط على حركة "حماس" خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب القناة، فإن العملية تهدف إلى تحقيق مكاسب ميدانية "تكتيكية" يمكن توظيفها سياسيا في مسار التفاوض، رغم المخاوف من أن تؤدي هذه التحركات إلى تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق، أو أن تهدد حياة أسرى إسرائيليين في القطاع.

ويأتي هذا التوغل بعد شهور من امتناع الجيش الإسرائيلي عن اجتياح دير البلح، بسبب إمكانية وجود أسرى إسرائيليين في المنطقة، وهو ما أثار غضب عائلاتهم، التي عبرت عن صدمتها من "تعريض حياة الأسرى للخطر عن وعي"، وفق ما جاء في بيان "منتدى عائلات الأسرى"، والذي وجه انتقادا مباشرا لرئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش، مطالبا إياهم بتقديم تفسيرات فورية حول ما إذا كانت العمليات الحالية تُعرض حياة الأسرى للخطر.