شهيد في غارة إسرائيلية على دراجة نارية جنوبي لبنان

بيروت/سما/

استشهد مواطن، اليوم الإثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب بلدة الطيري جنوب لبنان، ضمن العدوان المتواصل وانتهاك وقف إطلاق النار.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن "المسيرة المعادية التي استهدفت دراجة نارية في الطيري، قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط شهيد".

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، أن آليات عسكرية إسرائيلية اجتازت السياج التقني في محيط بلدة رميش، جنوبي البلاد.

وأفاد الجيش اللبناني بأن الآليات الإسرائيلية نفذت أعمال تجريف داخل الأراضي اللبنانية، في "انتهاك فاضح" لقرار مجلس الأمن 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وفق تعبيره.

وأضاف الجيش أنه عزز انتشاره في المنطقة، فيما حضرت دورية من "اليونيفيل" لتوثيق الخرق، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب.

ودخل وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد تصعيد بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتحوّل إلى حرب مفتوحة في أيلول/ سبتمبر 2024.

ورغم الاتفاق، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات آخرين، وفق إحصاءات رسمية.