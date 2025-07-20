لابيد لنتنياهو: "ثملون بالقوة ونهاجم في الشرق الأوسط أينما نريد دون سياسة واضحة"

القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن الحكومة الحالية تشكل خطرا على مستقبل إسرائيل.



وقال لابيد في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "علينا الذهاب إلى الانتخابات لإنقاذنا من هذه الحكومة".

وانتقد لابيد بشدة الغارة الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة السورية دمشق، معتبرا أنها "كانت في غير محلها"، مضيفا: "يبدو وكأننا ثملون بالقوة ونهاجم في الشرق الأوسط أينما نريد، دون سياسة واضحة تقف خلف هذه التحركات".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والعسكرية في إسرائيل اضطرابات متزايدة، وسط تصاعد الانتقادات للقيادة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وسبق أن انتقد لابيد الهجوم الإسرائيلي على دمشق ووصفه بأنه خطأ فادح وسلوك متهور لا يخدم الأهداف الاستراتيجية.

وشن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق موجة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، واستهدفت غارة أخرى محيط القصر الرئاسي "قصر الشعب" بجبل قاسيون على أطراف دمشق.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات جوية استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السورية أكدت أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء وتأكيدا على التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها.