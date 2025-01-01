الكشف عن تفاصيل رسالة من الشيخ موفق طريف إلى دونالد ترامب بخصوص دروز السويداء

دمشق/سما/

ناشد الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه يجب "على الولايات المتحدة حماية الأقلية الدرزية في سوريا من استمرار المجازر".



وفي التفاصيل، وجّه الشيخ طريف اليوم (الأحد)، نداء إلى ترامب، قال فيه: "على الولايات المتحدة أن تحمي الأقلية الدرزية في سوريا من استمرار المجازر التي ترتكبها ميليشيات متطرفة دون وجود سلطة حكومية قادرة على السيطرة على الوضع"، وفق وصفه.

وأضاف الشيخ طريف بلهجة شديدة: "نحن نواجه مشاهد مروعة من إبادة جماعية، في هجوم شرير على المدنيين الدروز الأبرياء – والولايات المتحدة، زعيمة العالم الحر، تسمح بحدوث ذلك وتغض الطرف".

وتابع: "لا يُعقل أن تتجاهل هذه الأفعال المروعة في سبيل فرض سلطة حكم وسحق جميع الحقوق المدنية، عبر ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

وقد وجّه الشيخ طريف رسالة خاصة إلى ترامب عبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

يُذكر أن مناشدة طريف جاءت على خلفية الاشتباكات والهجمات الأخيرة في منطقة السويداء بين عشائر البدو وجماعات مسلحة من الدروز جنوب غربي سوريا.

وأعلن توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، في وقت سابق من اليوم، أنه عند الساعة 17:00 دخل وقف إطلاق النار بين الفصائل المختلفة في السويداء حيّز التنفيذ، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك تجري.

يشار إلى أن الرئيس ترامب حافظ مؤخرا على علاقات وثيقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان البيت الأبيض قد أعلن قبل أقل من شهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع على "مرسوم تاريخي" يُلغي برنامج العقوبات على سوريا دعما لطريق الدولة نحو الاستقرار والسلام. ويأتي هذا المرسوم بعد إعلان ترامب عن هذه الخطوة خلال زيارته إلى السعودية قبل نحو شهرين.

وشهدت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو والدروز، تدخلت على إثرها القوات الحكومية في محاولة لـ"فض النزاع"، فيما انسحبت لاحقا إثر اتفاق أولي.

كما شنت إسرائيل يوم الأربعاء "دفاعا عن الدروز" و"حماية لأمنها"، غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا واستهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب المطل من الجبال المحيطة بدمشق، ، متعهدة بمواصلة "التصرف حسب الضرورة".