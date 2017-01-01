"الشطرنج وربطة العنق".. تعليق مصري على تلقي نتنياهو هدايا من مدير المخابرات وقائد القوات الجوية

القاهرة/سما/

ردت مصادر مصرية على تقرير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حصوله على 1057 هدية منذ عام 2017، بينها هدايا من رئيس المخابرات المصرية وقائد القوات الجوية.



وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـRT إن إعلان مكتب نتنياهو حصوله على هذه الهدايا يأتي ضمن الإجراءات البروتوكولية، حيث يقوم الرؤساء والمسؤولون بإهداء بعض الهدايا الخاصة للمسؤولين من الدول الأخرى ضمن الإجراءات البروتوكولية بين الدول التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية.

ووفقا لصحيفة Ynet ففي أغسطس 2017، أهدى قائد القوات الجوية المصرية نتنياهو رقعة شطرنج عليها شخصيات مصرية، وتمثالًا فرعونيًا، وعلبتي مكياج ومجوهرات، وطقم أكواب يحتوي على ستة كؤوس، وإبريق، وصحن.

وأهدى مدير المخابرات المصري نتنياهو ربطة عنق حمراء، وقاطعة سيجار فضية-ذهبية، ومنفضة سجائر برتقالية من الخزف، وعلبة برتقالية لحفظ السيجار، وسيجار "كوهيبا" في صندوق خشبي، وولاعة فضية.

وقال التقرير إن معظم الهدايا التي تلقاها نتنياهو نقلت إلى غرفة الهدايا، ولم يُحدد مصير بعضها.