  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بريطانيا وفرنسا و23 دولة أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة بشكل فوري

الإثنين 21 يوليو 2025 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا وفرنسا و23 دولة أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة بشكل فوري



لندن/سما/

 دعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى اليوم الاثنين إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور وأكدت أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية “خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية”.

وقالت فرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى إن أكثر من 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، ونددت هذه الدول بما وصفته بأنه “توزيع غير منظم للمساعدات وقتل وحشي للمدنيين”.

وسقط معظم الشهداء بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية التي أسندت لها إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة مهمة توزيع المساعدات في غزة من شبكة تقودها الأمم المتحدة.

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك إن “النموذج الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية لتوصيل المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية”.

وتأتي الدعوة إلى إنهاء الحرب وانتقاد طريقة توصيل إسرائيل للمساعدات من عدة دول متحالفة مع إسرائيل وأهم داعميها الولايات المتحدة.

وتستخدم مؤسسة غزة الإنسانية شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لإيصال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى حد كبير نظاما تقوده الأمم المتحدة تزعم إسرائيل أنه سمح لمسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي حماس هذا الاتهام.

ووصفت الأمم المتحدة نموذج مؤسسة غزة الإنسانية بأنه غير آمن ويشكل انتهاكا لمعايير الحياد الإنساني، وهو ما تنفيه المؤسسة.

الأكثر قراءة اليوم

“صاندي تايمز” تمنح ياسر أبو شباب منبرًا لتقديم رؤيته عن غزة.. ونائبه يقول إن “المدينة الإنسانية” ستكون في “مناطقهم”

الاحد القادم ..

القناة 12 العبرية : رئيس اركان جيش الاحتلال قدم خطة شاملة " للسيطرة على غزة"

الغارديان: تقرير ألبانيز كشف أهمية غاز غزة وقدرته على توفير الاكتفاء للاقتصاد الفلسطيني

مسؤول إسرائيلي: نناقش إنزالا جويا للمساعدات على قطاع غزة مع دول إقليمية

حماس: أطنان المساعدات مكدسة في معبر رفح بينما غزة تموت جوعا

دعوات لاستقالة الحكومة وتهديد بالاضراب وشل الاقتصاد في الخليل ..

الأخبار الرئيسية

5-54-730x438

الأمم المتحدة: أوامر التهجير من دير البلح سيترك أكثر من مليونين في 12 في المئة من مساحة غزة

IMG_0741

الاحد القادم ..

سجن ركيفت

الكشف عن سجن سري إسرائيلي لتعذيب نخبة حماس وحزب الله

مفاوضات

قناة عبرية: إسرائيل تؤكد وجود تقدم في المفاوضات وننتظر رد حماس..!

لازاريني يتهم العالم بالتواطئ في تجويع الفلسطينيين.. “الأونروا” تطلق نداء استغاثة عاجل بعد تفشي المجاعة بغزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية