الكشف عن سجن سري إسرائيلي لتعذيب نخبة حماس وحزب الله

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين ، تفاصيل جديدة عن جناح بسجن أيالون (وسط) يُحتجز فيه عناصر من حركة " حماس " و"حزب الله" في ظروف مروعة.

وقالت الهيئة إن "الجناح يسمى "راكيفت"، وهو منشأة تحت الأرض محاطة بكاميرات مراقبة متقدمة وتدابير أمنية صارمة".

وأضافت: "يُحتجز في الجناح، الذي افتُتح قبل نحو عام، عشرات من عناصر "النخبة" التابعين لحماس والوحدة البحرية الخاصة".

ومنذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين من القطاع، ولا يزال مصير معظمهم مجهولا، فيما قتل بعضهم داخل سجون إسرائيل.

كما يُحتجز في هذه المنشأة "عناصر من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، ممَّن اعتُقلوا خلال عمليات الجيش الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ونقلا عن قائد جناح "راكيفت" دون تسميته، ادعت هيئة البث أن "المعتقلين المحتجزين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر 2023، وهم من بين أخطر المعتقلين" وفق تعبيراته.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.

وأضاف المسؤول أن "الجناح يُدار كنموذج تجريبي، وهو أول وحدة من نوعها بمصلحة السجون، ويستخدم الحراس فيه بطاقات تعريف برقم فقط، دون ذكر الأسماء، حفاظا على سريتهم".

ووفق هيئة البث، "يُحتجز المعتقلون في زنازين مغلقة لمدة 23 ساعة يوميا، ويسمح لهم في الساعة المتبقية الخروج إلى ساحة صغيرة أسمنتية مغلقة، تمرّ بها أشعة شمس محدودة".

وتابعت: "يُمنع المعتقلون من الحديث مع بعضهم خلال هذه الساعة، التي تشمل الاستحمام والتمشي، وعلى جدران الساحة صور كبيرة لدمار غزة يراها المعتقلون بوضوح".

و"لا يُسمح لأي معتقل بالخروج من الجناح لأي غرض، سواء لمقابلة محامٍ أو لتلقّي العلاج الطبي أو للمشاركة في جلسة محكمة، فكل شيء يُنفذ داخل الجناح"، وفق الهيئة.

وسبق أن تم الكشف عن اعتقال فلسطينيين من غزة في "راكيفت"، لكن مع تفاصيل محدودة آنذاك عن ظروف اعتقالهم الصعبة.