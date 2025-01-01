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موشيه يعلون: إخلاء غزة وهدمها وتجويعها جرائم حرب

الإثنين 21 يوليو 2025 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
موشيه يعلون: إخلاء غزة وهدمها وتجويعها جرائم حرب



غزة / سما /

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، اليوم الاثنين ، أن إخلاء غزة من الفلسطينيين وهدم منازلهم وتجويعهم بهدف تهجيرهم من القطاع هي "جرائم حرب".

جاء ذلك في رسالة وجّهها يعلون عبر منصة إكس، إلى رؤساء الأجهزة الأمنية حاليا: رئيس الأركان إيال زامير، ومدير الموساد دافيد برنياع، ونائب مدير جهاز الأمن العام "الشاباك"، س (غير معلن الهوية).

وقال: "إخلاء جميع السكان من منازلهم دون تمييز، وهدم المنازل بشكل ممنهج وتجميعهم في منطقة صغيرة ضمن ’مدينة إنسانية’ بهدف ’الترحيل الطوعي’: هذه سلسلة من جرائم الحرب بموجب القانون".

وأضاف: "تجويع السكان بهدف الترحيل الطوعي، هذه جريمة حرب وعمل يتعارض مع قيمنا الأخلاقية".

وتابع يعلون: "إطلاق النار والقتل، دون (وجود خطر) تهديد الحياة، هذا قتل وجريمة حرب".

وأردف: "ترك المخطوفين (الأسرى بغزة) لمصيرهم جريمة أخلاقية، لا تندرج ضمن النظام القانوني لجرائم الحرب، لأنه لم يتخيل أحد أن حكومة ستتخلى عن مواطنيها وجنودها من أجل البقاء في السلطة".

وخاطب يعلون قادة أجهزة الأمن قائلا: "نشأتم وتعلمتم معاملة الطبقة السياسية المنتخبة باحترام ولباقة، ولكن أيضا على عدم إطاعة أمر غير قانوني واضح يرفرف فوقه علم أسود"، وفق تعبيراته.

وأضاف: "ربما لم تلاحظوا، وربما يكون التمييز غير واضح، والمعضلة ليست بهذه البساطة - لكننا وصلنا إليها بالفعل".

ودعا إلى استبدال حكومة بنيامين نتنياهو ، وقال: "من واجبنا كمواطنين أن نحرركم (قادة الأمن) من هذه المعضلة، باستبدال حكومة المتهربين والفاسدين".

واستدرك: "لكن أديروا أعمالكم بحكمة.. حتى لا تضطركم الأوامر إلى تنفيذ أفعال ستطاردهم طوال حياتهم، وتشوّه سمعة شعبنا وبلادنا"، في إشارة إلى إمكانية الملاحقة القضائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي الأشهر الأخيرة، أصدر يعلون سلسلة تصريحات اعتبر فيها أن ما تقوم به إسرائيل في غزة هي "جرائم حرب"، ما أثار ردود فعل ضده من اليمين الإسرائيلي.

#نتنياهو #موشيه يعلون #حرب
إخلاء غزة

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