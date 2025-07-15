رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها على خبر استشهاد 145 مواطنا غالبيتهم من المجوعين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وركزت الصحف الثلاث أيضا على اجراء الرئيس محمود عباس حملة اتصالات دولية واسعة لوقف جريمة التجويع وادخال المساعدات الغذائية والطبية لأهلنا في غزة فورا.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يباشر حملة اتصالات دولية واسعة لوقف جريمة التجويع وادخال المساعدات الغذائية والطبية لأهلنا في غزة فورا

- الرئيس وجنبلاط يبحثان التطورات التي تمر بها المنطقة

- لازاريني: التقاعس عن ادخال المساعدات الى غزة "تواطؤ"

- البابا يدعو الى وضع حد فوري للحرب الإسرائيلية "الهمجية" على غزة

- الاحتلال يحرق منازل بمخيم نور شمس ويخطر بهدم 7 منازل في الخضر

- نقابة الصحفيين: 33 شهيدا و739 انتهاكا خلال النصف الأول من الجاري في الضفة وغزة

- قرار إسرائيلي بالاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس

* "الأيام":

- 145 شهيدا غالبيتهم من المجوعين واوامر اخلاء واسعة وسط القطاع

- الجوع وسوء التغذية يبلغان مستويات غير مسبوقة في القطاع

- الرئيس يطالب العالم بمنع إبادة "تتم عبر القتل والتجويع والحصار"

- الكشف عن خطة زامير "للسيطرة على غزة"

- مستوطنون يجددون اعتداءاتهم على آبار المياه في عين سامية

- اعلام عبري: انفراجة في صفقة الاسرى ووقف الحرب خلال أيام قليلة

- وزيـر إسرائيلـي يقـرر الاستيلاء على عقـارات في باب السلسلة بالقدس

- الاحتلال يقـرر عـدم تمديد تصريـح إقامة مدير مكتب "أوتشا" الاممي

- السفير الاميركي يعتبر الضفة الـغـربـيـة جـزءًا مـن إسـرائـيـل

- نقل نتنياهو إلى المستشفى إثـر تناولـه طعامـًا فـاسـدًا

- مـوقـع أمـيـركـي: إدارة تـرامـب غاضبة من نتنياهو بسبب سورية

* "القدس":

- الرئيس يطالب بالتدخل العاجل لوقف جريمة التجويع

- "الاونروا": ارفعوا الحصار عن القطاع واسمحوا بإدخال الغذاء والدواء

- مليون طفل يتهددهم خطر الموت جوعا

- 132 شهيدا في مجازر مروعة

- لازاريني: التقاعس عن ادخال المساعدات تواطؤ بتجويع الفلسطينيين

- اتصالات للقيام بعمليات إنزال جوي للمساعدات على غزة

- تقديرات إسرائيلية بصفقة خلال أيام

- احراق منازل بمخيم نور شمس

- "الغارديان": غاز شواطئ غزة يحقق اكتفاء ذاتيا للدولة الفلسطينية