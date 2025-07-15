غزة : عشرات الشهداء والجرحى والأغلبية من المجوعين

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٧ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١٣٤ شهيدا منذ فجر الأحد في مختلف مناطق القطاع.

وسجلت الأربع وعشرين ساعة الماضية العدد الأكبر من الشهداء الذين يرتقون في يوم واحد قرب مراكز المساعدات الأمريكية.

وقالت الصحة ان ٩٤ مواطنا استشهدوا واصيب المئات شمال غرب مدينة غزة ليقترب عدد الشهداء قرب هذه المراكز منذ نحو شهرين إلى الف ونحو ستة الاف جريح.

جنوب القطاع

واستشهد في خان يونس ورفح ٣٦ مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم ١٣ قرب مراكز المساعدات شمال رفح وشرق خان يونس.

وفجر اليوم استشهد خمسة مواطنين وعدد من المصابين في قصف اسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.



والشهداء هم أسرة واحدة أيمن صالح الرقب وزوجته واثنين من أبنائه "عبد الله ، ونور" ،والشهيد محمود حماد الرقب .

ونسف جيش الاحتلال عدة مربعات سكنية في مناطق متفرقة من المدينة.

وسط القطاع

وصباح اليوم ارتقى شهيدان وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال اجبار السكان على النزوح من جنوب غرب دير البلح وسط القطاع .

وقصف جيش الاحتلال ثماني منازل على الاقل ضمن العملية التي تهدف لفصل وصل القطاع غزة الجنوب.

وشوهد عشرات الآلاف ينزحون تحت وقع القصف

وانتشل المسعفون جثمان شهيد من شمال مخيم النصيرات قرب مركز المساعدات الأمريكية .

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا محيط مسجد الشهيد بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

واعلن جيش الاحتلال قتل زوجة قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض (أبو حمزة)، طفليها، إثر استهداف اسرائيلي بمدينة غزة.

واستشهد ٩٤ مواطنا معظمهم خلال محاولة تلقي المساعدات شمال غرب المدينة.

وصباح اليوم ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف من مُسيرة للاحتلال على "دوار النزلة" في جباليا شمالي قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٣٠ شهيدًا (منهم شهيدان انتشال) و ٤٩٥ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٨٨٩٥ شهيدًا ١٤٠٩٨٠ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٨٠٦٦ شهيدًا ٢٨٩٣٩ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٣١ شهيدا وأكثر من ١٠٧ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٩٢٢ شهيدًا وأكثر من ٥٨٦١ إصابة.