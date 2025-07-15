فيديو جديد للبلوغر المصرية هدير عبد الرازق بعد إثارتها جدلا واسعا.. وطليقها يخرج عن صمته

نشرت وسائل إعلام مصرية محلية فيديو جديدا يظهر إجبار البلوغر المصرية المثيرة للجدل هدير عبد الرازق على الدخول لشقة طليقها والتعدي عليها وسرقة أموالها.

وكانت قد كشفت البلوغر المصرية، في تصريحات مثيرة للجدل، عن تعرضها لسلسلة من الاعتداءات الجسدية والنفسية من قِبل طليقها، مؤكدة أنها تعيش حالة مستمرة من التهديد والملاحقة رغم مرور سبعة أشهر على الطلاق.

وقالت هدير، البالغة من العمر 27 عامًا، إن طليقها تعمد مضايقتها والتضييق عليها، موضحة أنه انتقل للسكن في العقار الملاصق لها، مما زاد من شعورها بعدم الأمان. وأضافت: "جسمي كله بايظ بسبب الضرب، ومفيش بينا أي علاقة دلوقتي".

وفي تصريحاتها لوسائل إعلام محلية، سردت البلوغر وقائع صادمة قالت إنها موثقة، بينها "السحل حتى باب شقته" وتوجيه "أفظع الألفاظ" لها، مشيرة إلى أنها مستعدة للخضوع لأي فحوصات نافية الاتهامات الموجهة لها بشأن تعاطي المخدرات، ومؤكدة أن طليقها هو المتورط الحقيقي.

كما تحدثت عن فيديو فاضح نُشر خلال فترة خطوبتهما، قالت إنه تسبب في دخولها السجن، واتهمت أهل زوجها السابق بالتورط في الواقعة، معتبرة أن ذلك كان بداية لانهيارها النفسي.

وأضافت هدير: "أنا مش هسيب حقي، اللي حصل ده كله بسبب سلوكيات طليقي ومحاولته السيطرة عليا بكل الطرق".

وفي المقابل كشف زوج البلوجر هدير عبد الرازق في أول ظهور له خلال بث مباشر عبر القاهرة 24 تفاصيل اعتدائه على زوجته البلوجر الشهيرة داخل شقته.

وأوضح زوج البلوغر هدير عبد الرازق أن زوجته دخلت إلى شقته بالقوة واستولت على مقتنياته داخل مسكنه، وأنه يعتزم تقديم بلاغ ضدها واتهامها بالاستيلاء على أشيائه قائلا: دخلت شقتي بالقوة واستولت على حاجتي ومسكني وهقدم فيها بلاغ .

فيما قال المحامي هيثم بسام، دفاع زوج البلوغر هدير عبد الرازق، إن موكله متزوج من البلوجر، مشيرًا إلى أنها زرعت كاميرات مراقبة داخل منزلهما ووقامت بتصويره دون علمه، موضحًا أنها نشرت المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التشهير والابتزاز، على حد وصفه.

وأضاف بسام لـ القاهرة 24 أن السبب وراء المشاجرة التي تداولتها هدير عبد الرازق عبر مواقع التواصل الاجتماعي موثقة بفيديو بينهما بسبب المخدرات.

وأشار المحامي إلى أن ما قامت به هدير عبد الرازق يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لنص المادة 309 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنة لكل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة لمواطن عن طريق تصويره في مكان خاص دون علمه أو رضاه.