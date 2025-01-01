كولومبيا تلزم المواطنين من إسرائيل بتأشيرة دخول لأراضيها

وكالات / سما /

أعلنت السفارة الإسرائيلية في كولومبيا، في نهاية الأسبوع الماضي، أن حاملي جواز سفر إسرائيلي مطالبين باستصدار تأشيرة دخول إلى كولومبيا والاطلاع على شروط دخول المواطنين في إسرائيل إلى الدولة قبل وصولهم إليها.

وكانت وزارة الخارجية الكولومبية قد ذكرت أن استصدار تأشيرة الدخول قد يستغرق شهرين، لكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت اليوم، الأحد، عن إسرائيليين يزورون كولومبيا قولهم إن استصدار التأشيرة يستغرق أسبوعا واحدا.

وأعلنت كولومبيا عن هذا الإجراء الجديد قبل حوالي شهر ونصف الشهر، وقبل ذلك كان حاملو جواز السفر الإسرائيلي معفيون من تأشيرة دخول.

ويأتي الإجراء الكولومبي بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية، قبل شهرين، إلزام المواطنين الكولومبيين بتأشيرة دخول إلى إسرائيل، في ظل أزمة دبلوماسية بين الجانبين بعد أن أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، عن قطع العلاقات الرسمية بين بلاده وإسرائيل بسبب الحرب على غزة.

وعُقد في العاصمة الكولومبية، بوغوتا، الأسبوع الماضي "مؤتمر لاهاي الطارئ" بمبادرة كولومبيا وجنوب أفريقيا وبمشاركة مندوبين عن عشرات الدول بهدف التداول في إجراءات ضد إسرائيل بسبب الحرب.

ووقعت الدول المشاركة في المؤتمر على "خطة عمل" شملت التزامها بمنع تزويد أو نقل أسلحة إلى إسرائيل بهدف "منع انتهاكات للقانون الدولي" في قطاع غزة.