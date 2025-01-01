ترامب يوجه رسالة جديدة حول سد النهضة بعد الاعتراف بتمويله

واشنطن / وكالات /

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة جديدة حول سد النهضة الإثيوبي بعد اعترافه بتمويله مؤخرا.

وقال في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن: "كما تعلمون كان سد النهضة أحد أكبر السدود في العالم، كانت هناك مشكلة بالاعتماد على نهر النيل، ومصر لم تكن سعيدة، فهم يعيشون على النيل طبعا، النيل هو القلب وهو الروح".

وتابع: "أعتقد بأننا تعاملنا مع هذا الأمر بشكل رائع، كان شيئا سيئا، كنت أشاهد ذلك، وأشاهد ما يحدث، كانت هناك صور أقمار صناعية، وأنظر إلى ذلك السد العظيم، هل هذا السد سيوقف الماء في النيل؟ وطبعا حدثت الأمور، ولكن كان هناك تمويل من الولايات المتحدة، وكان الأمر جنونا، ولكن استطعنا حل الأمر، وأعتقد بأنه سيحل على المدى الطويل".

وفي سياق أخر قال : "لقد حققنا في ستة أشهر ما لم تستطع أي إدارة أخرى تحقيقه في ثماني سنوات.. وأوقفنا الكثير من الحروب»، مضيفا: «كانت هناك الهند وباكستان تضربان بعضهما البعض، وسقطت خمس أو ست طائرات، قلنا لهما لن يكون هناك اتفاق تجاري إذا تحاربتما بالسلاح النووي".

وأشار إلى نجاح الولايات المتحدة في توجيه ضربة قوية للبرنامج النووي الإيراني، قائلا: "ضربنا قدرات الإيران النووية، قضينا عليها تماما، ولوقت طويل".

ولفت إلى إحراز تقدم في ملف الرهائن بعودة أغلب الرهائن، متابعًا: "سيكون هناك عشرة سيصلون قريبًا.. ونأمل أن ينتهي الأمر بسرعة".