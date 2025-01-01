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مئات النشطاء يتظاهرون في بروكلين للمطالبة بـ"وقف النار في غزة"

الأحد 20 يوليو 2025 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مئات النشطاء يتظاهرون في بروكلين للمطالبة بـ"وقف النار في غزة"



بروكلين/وكالات:

شارك المئات من النشطاء في مسيرة سلمية حاشدة في منتزه (Sunset Park) ، في بروكلين بولاية نيويورك، تحت شعار"Ceasefire Now"، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بوقف فوري للحرب على غزة، ووقف دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل.

وجمعت المسيرة مئات المشاركين من مختلف الخلفيات المدنية والدينية والنشطاء والحقوقيين، ممن يعلنون عن تضامنهم الدائم مع الفلسطينيين ورفضهم لكل سياسات التجويع التي تمارس بحقهم.

ونظمت هذه المسيرة ضمن سلسلة مظاهرات أقيمت أمس في عدة مدن أميركية، منها Collingswood بنيوجيرسي وSomerville بماساتشوستس، تضامنا مع غزة في مواجهة ما وصفوه بـ"الحصار والإبادة"، مع التركيز هذا الاسبوع على دعم مبادرات المقاطعة والحظر على إرسال السلاح الأميركي إلى إسرائيل.

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