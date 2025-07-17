كاتس: لم أثق بالأسد الأب ولا بالأسد الابن ولن أثق بقائد مثل الجولاني

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه لم يثق برؤساء سوريا السابقين ولا يثق "بقائد مثل الجولاني" الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.



وقال كاتس: "لا أثق بجولاني، الذي يعتمد على الجماعات الجهادية ويستخدمها ضد الأقليات في سوريا".



وأضاف: "قد يستخدم الجولاني الجماعات الجهادية غدا ضد المستوطنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان".

وتابع: "جود جيش الدفاع الإسرائيلي على جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية هو ضمان أمننا".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "الإشارات انتهت في دمشق، والآن ستأتي الضربات الموجعة".

وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في السويداء للقضاء على القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابهم الكامل.

وقال: "إخواننا الدروز في إسرائيل، يمكنكم الاعتماد على الجيش لحماية إخوانكم في سوريا. وقد قطعنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أنفسنا عهدا وسنفي به".

وشدد على أنه "يجب على النظام السوري أن يسحب قواته من السويداء".

وتستمر الاشتباكات العنيفة داخل مدينة السويداء بين قوات الأمن السورية مدعومة بعناصر من العشائر والبدو من جهة، ومسلحين دروز من جهة أخرى، وسط عمليات كر وفر وتضارب حول السيطرة على أحياء المدينة.