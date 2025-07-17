انهار السقف في حفل غنائي.. إصابات بالغة لفنانة لبنانية شهيرة في مصر ونقلها للمستشفى

القاهرة/سما/

أصيبت الفنانة اللبنانية الشهيرة رزان مغربي إصابات بالغة بعد سقوط سقف قاعة أحد الفنادق في مصر في أثناء إحيائها حفلا غنائيا داخلها.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر طبي قوله إن الفنانة رزان مغربي ستخضع لعملية جراحية دقيقة، بسبب إصابات تعرضت لها إثر سقوط مفاجئ لجزء من سقف قاعة حفل غنائي كانت تحييه داخل أحد الفنادق.



وتعرضت مغربي لإصابات في الرأس وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، وقرر الفريق الطبي التدخل جراحياً بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وقال مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية ومرافق لها بالمستشفى إن وضعها الصحي غير مستقر بعد أن أجريت أشعة مقطعية على الرأس لوجود اشتباه في إصابتها بارتجاج بالمخ.

وأكد أن مغربي حررت محضرا ضد إدارة الفندق لعدم صلاحية القاعة لتواجد الحضور، مما عرض حياتها للخطر.