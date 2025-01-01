ترامب يهاتف نتنياهو غاضبا بسبب قصف الكنيسة بغزة

سما / وكالات /

أعلن البيت الأبيض، إجراء الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب محادثة، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن قصف الكنيسة في قطاع غزة، الخميس، مؤكّدا ان ردّة فعل الّأول كانت سلبية للغاية.

واضاف البيت الأبيض ان رد فعل الرئيس ترامب بشأن قصف كنيسة في غزة كان سلبيا جدا وقد أجرى اتصالا مع نتنياهو بخصوصه.

وفقا للبيان فان نتنياهو قال للرئيس ترامب إن استهداف الكنيسة في غزة كان خطأ.

وقصفت إسرائيل في وقت سابق الخميس، "كنيسة العائلة المقدسة" شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاصن وإصابة 9، بينهم حالة حرجة واثنتان في حالة خطيرة، إضافة إلى إصابة طفيفة لكاهن الرعية الأب غابرييل رومانيلي، والبطريركية اللاتينية في القدس.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، مساء الخميس، إن "ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو، صباح اليوم، للحديث عن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كنيسة في غزة".