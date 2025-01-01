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المبعوث الأميركي إلى لبنان وسوريا : الخوف من نزع سلاح "حزب الله" قد يؤدي إلى حرب أهلية

الثلاثاء 15 يوليو 2025 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الأميركي إلى لبنان وسوريا : الخوف من نزع سلاح "حزب الله" قد يؤدي إلى حرب أهلية



بيروت /سما/

أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان وسوريا توماس باراك يوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لا تفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب عليها فعله.

وأضاف في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأميركية - التركية وتطوير العلاقات مع سوريا أن "الحكومة اللبنانية الحالية ليست فاسدة".

وتابع قائلاً إن الخوف من نزع سلاح "حزب الله" ومنع الحكومة لهذا الأمر قد يؤدي إلى حرب أهلية. ورأى أن الأسلحة التي يراد من "حزب الله" التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل.

وأضاف باراك أن الجماعة المسلحة التابعة لـ"حزب الله" هي المنظمة الإرهابية التي تحدث المشكلات، وفق تعبيره، واصفاً لبنان بأنه كان غارقاً في الفساد سابقاً.

تصريحات باراك جاءت بعدما قال في حوار يوم الجمعة إن "لبنان قد يواجه تهديداً وجودياً"، مضيفاً "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان فسيعود إلى بلاد الشام من جديد"، داعياً إلى سرعة معالجة ملف سلاح "حزب الله".

لكن باراك عاد وأوضح أن تعليقاته حول سوريا "لا تشكل تهديداً"، وكتب على منصة "إكس" يوم السبت "أشادت تعليقاتي (الجمعة) بالخطوات الكبيرة التي قطعتها سوريا، لا بالتهديد الذي تشكله على لبنان"، مضيفاً أنه لاحظ أن سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع العقوبات من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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