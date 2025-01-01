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إصابة مواطن في اعتداء وحشي نفذه مستعمرون على أهالي خربة أم نير جنوب الخليل

الثلاثاء 15 يوليو 2025 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن في اعتداء وحشي نفذه مستعمرون على أهالي خربة أم نير جنوب الخليل



الخليل/سما/

أُصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، بجروح ورضوض إثر اعتداء نفذه مستعمرون متطرفون، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أهالي خربة أم نير المحاذية لقرية سوسيا في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ"وفا"، بأن مستعمرين من مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا منازل عدد من الأهالي من عائلات النواجعة وغيرها، ورعاة الماشية في المنطقة، وقاموا برشقهم بالحجارة ومنعوهم تحت تهديد السلاح من الخروج من منازلهم، موجهين إليهم تهديدات بالقتل.

وخلال الاعتداء، أقدم المستعمرون على ضرب المواطن موسى علي النواجعة (62 عامًا) أثناء تواجده قرب مسكنه، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات، نقل على إثرها بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق سلسلة من الهجمات اليومية التي ينفذها المستعمرون ضد المواطنين في مسافر يطا، بهدف ترهيب السكان ودفعهم للرحيل، ضمن مخططات تهويدية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في جنوب الخليل.

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