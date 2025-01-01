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13 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف الاحتلال خان يونس ومخيم البريج

الإثنين 14 يوليو 2025 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف الاحتلال خان يونس ومخيم البريج



غزة/سما/

ستشهد 13 مواطنا أغلبهم من الاطفال وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، بعد استهداف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة لنازحين في منطقة الأرض الطيبة غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال محلًا تجاريًا في محيط "برج همام" داخل مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، عن استشهاد 51 مواطنا في قصف للاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 27 وسط وجنوب القطاع

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