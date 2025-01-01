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شهيد ومصابون في هجوم المستعمرين على بلدة سنجل

الجمعة 11 يوليو 2025 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد ومصابون في هجوم المستعمرين على بلدة سنجل



رام الله/سما/

استشهد شاب، وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في هجوم للمستعمرين على بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما) من بلدة المزرعة الشرقية، استشهد عقب اعتداء المستعمرين عليه بالضرب الشديد في بلدة سنجل شمال رام الله.

وأصيب، 10 مواطنين، بجروح وكسور، جراء اعتداء مستعمرين عليهم في خربة التل في جبل الباطن جنوب سنجل بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفاد الناشط عايد غفري لـ"وفا"، بأن عشرات المستعمرين هاجموا الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى خربة التل في جبل الباطن، رفقة متضامنين أجانب، لإزالة البؤرة الاستعمارية هناك، ما أدى لإصابة 10 مواطنين من قرى وبلدات: سنجل، والمزرعة الشرقية، وعبوين، وجلجليا شمال رام الله، بجروح وكسور.

وأكد أن أحد النشطاء تعرض لدهس من قبل مستعمر، وجرى الاعتداء على مركبتي إسعاف ما تسبب في تحطيم زجاجهما.

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