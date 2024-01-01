مقتل واصابة عدد من جنود الاحتلال في كمين للمقاومة الفلسطينية في خانيونس

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بوقوع حدث أمني صعب على أحد محاور القتال في قطاع غزة ادى إلى مقتل واصابة عدد من الجنود مشيرة إلى أن مبنى مفخخا انهار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت مواقع إخبارية إسرائيلية إلى أن تبادلا لإطلاق النار يجري بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب الإعلام العبري، الأنباء الأولية تشير إلى مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وأوضحت أن طائرات سلاح الجو شرعت في إجلاء المصابين من مكان الحادث، وسط غطاء ناري ضخم.

جاء هذا الكمين بعد أقل من ساعة على بث “كتائب القسام” مشاهد من الإغارة على تجمع لجنود وآليات إسرائيلية واستهداف آليتين وجرافتين عسكريتين ومحاولة أسر جندي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.