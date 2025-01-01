الاحتلال يعدم فلسطينيا غرب جنين قبل أن تدهسه بآلية عسكرية غرب جنين

جنين/سما/

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني في بلدة رمانة غرب جنين قبل أن تدهسه بالآليات العسكرية وهو جريح.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية، جثمان الفلسطيني أحمد عمور "أبو أنس"، مضرجا بالدماء وسط الطريق.

وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان أحمد عمور واعتقل أبناءه، وواصلت قواته اقتحام منازل السكان وفرضت حظر التجوال، في بلدة رمانة غرب جنين.

وتشهد الضفة الغربية منذ يناير الماضي، واحدة من أوسع وأعنف العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكثر من عشرين عاما، خاصة في مدن جنين وطولكرم ومخيماتهما.

وقد أجبرت العمليات العسكرية نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ بداية العام، وسط تدمير كبير للبنية التحتية.