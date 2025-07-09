الجيش الإسرائيلي يقر بتنفيذ عمليات برية بعدة مناطق في جنوب لبنان

بيروت/سما/

أقر الجيش الإسرائيلي بتوغل قوات له إلى عدة مناطق في جنوب لبنان وتنفيذها عمليات برية، بادعاء مهاجمة وتدمير مواقع ووسائل قتالية لحزب الله، وذلك مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وإلى جانب نشره مشاهد وثقت العمليات البرية جنوبي لبنان، ذكر الجيش الإسرائيلي أن "الجنود بدأوا بتنفيذ عمليات خاصة ومحددة من أجل تدمير ومنع إعادة تمركز حزب الله، وذلك في أعقاب تلقي معلومات استخباراتية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية بعدة مناطق في جنوب لبنان".

وجاء في بيانه، أنه "في إحدى العمليات في سلسلة جبل بلاط، عثرت قوات اللواء 300 على مجمع يضم مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق قذائف تابعة لحزب الله، وقد جرى تدمير البنى التحتية".

وأضاف "في عملية أخرى، عثر جنود الاحتياط من لواء ’عوديد (9)’ على وسائل قتالية مخبأة في منطقة اللبونة، من بينها منصة مع عدة فوهات إطلاق قذائف، وسلاح رشاش ثقيل وعشرات العبوات الناسفة، وقد قامت القوات بمصادرة وتدمير المعدات العسكرية والوسائل القتالية. كما عثر في المنطقة على مبنى تحت الأرض استخدم لتخزين وسائل قتالية وقد جرى تدمير البنية التحتية بعملية هندسية".

واعتبر أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل ومنع محاولة تمركز حزب الله، بناء على التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان".

يأتي ذلك فيما يعلن الجيش الإسرائيلي بشكل يومي تنفيذ غارات على عدة مناطق في لبنان، ويقول إن هجماته تستهدف عناصر ومواقع لحزب الله.

ومع تواصل الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ومنذ وقف التصعيد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تتزايد ضغوط واشنطن لنزع سلاح حزب الله، التي قدمت مقترحا للبنان قبل أن يرد عليه الأخير في الأيام الأخيرة.

وقال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في الأيام الأخيرة إن حزبه لن يستجيب لدعوات تسليم سلاحه قبل رحيل العدوان الإسرائيلي عن لبنان.

يشار إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، فيما تطالبها السلطات اللبنانية وحزب الله بالانسحاب من هذه المناطق.