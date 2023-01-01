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38 شهيدا منذ الفجر بينهم 4 أسرى محررين في قصف الاحتلال خان يونس ورفح

الثلاثاء 08 يوليو 2025 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
38 شهيدا منذ الفجر بينهم 4 أسرى محررين في قصف الاحتلال خان يونس ورفح



غزة /سما/

استُشهد 11 مواطنا، وأصيب آخرون، قبل قليل، برصاص وقصف طائرات الاحتلال خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد تسعة مواطنين، بينهم أربعة أسرى محررين، وإصابة عدد آخر، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيام النازحين في مخيم سنابل غرب المستشفى الكويتي بمنطقة مواصي غرب خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشهداء الأربعة من الأسرى المحررين المبعدين إلى القطاع، هم: أمجد أبو عرقوب/الخليل، ومحمود أبو سرية/جنين، وناجي عبيات/بيت لحم، وبلال زراع/ رام الله.

وأشارت إلى أن شهيدين ارتقيا، وأصيب أكثر من 35 برصاص قوات الاحتلال، في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.

لترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم في أنحاء متفرقة من قطاع غزة إلى 38.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

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