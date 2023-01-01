  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهلال الأحمر : توقف العمل في عيادة الزيتون الطبية بغزة بعد قصفها من قبل الاحتلال..

الثلاثاء 08 يوليو 2025 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر : توقف العمل في عيادة الزيتون الطبية بغزة بعد قصفها من قبل الاحتلال..



غزة/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، توقف العمل في إحدى عياداتها الطبية شرق مدينة غزة، بعد سقوط عدة قذائف إسرائيلية في المنطقة المحيطة بها، ما شكل تهديدا لسلامة الطواقم الطبية والمرضى.

وقالت الجمعية في بيان: "توقف العمل في عيادة الزيتون الطبية التابعة للجمعية في مدينة غزة وذلك بعد سقوط القذائف في المنطقة المحيطة بالعيادة، الأمر الذي يهدد سلامة الطواقم الطبية والمرضى".

وأوضحت أن العيادة كانت تقدم خدماتها لـ"آلاف المرضى لا سيما مع ازدحام المنطقة بالنازحين من مناطق شرق غزة بعد إصدار الاحتلال أوامر بالإخلاء".

وبيّنت أن "آلاف المواطنين سيضطرون للسير مسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية أو تلقي تطعيمات الأطفال".

وأشارت إلى أن إجمالي عدد عيادات الجمعية التي خرجت عن الخدمة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت 18 جراء الإجراءات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء المتواصلة.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع الصحي بغزة من خطر توقف ما تبقى من مستشفياته ومراكزه الطبية، جراء أزمة الوقود المتفاقمة، والناجمة عن إغلاق الاحتلال للمعابر منذ مارس/ آذار الماضي.

كما يتزامن مع نقص حاد في توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل التزايد في أعداد الإصابات التي تصل للمستشفيات.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس/آذار بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج المواطنون إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشنّ الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: “سلام” ترامب ونتنياهو في الشرق الأوسط يصطدم بأنقاض غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية

مصدر فلسطيني: انتهاء جلسة المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة “دون تحقيق اختراق”

بلير ورجال أعمال إسرائيليون وشركة أمريكية يتصورون غزة ما بعد الحرب: إعادة توطين وخيالات عن ريفييرا

الحوثيون يعلنون غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل

الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو باستحالة تحقيق هدفي حرب غزة معا..

لقاء نتنياهو وترامب : تهجير اهالي غزة وصفقة التبادل والتطبيع القادم ..

صندوق إغاثة غزة الاميركي الاسرائيلي على وشك الانهيار ..البنوك ترفض والاستقالات تتزايد

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: المفاوضات قد تستمر إلى ما بعد هذا الأسبوع وترامب يشجع تهجير سكان غزة

ابو عبيدة: عملية بيت حانون المركبة ضربة لهيبة جيش الاحتلال وقد يصبح في أيدينا أسرى اسرائيليين جدد ..

IMG_0537

الاحتلال يعترف: الصواريخ الإيرانية دمّرت مصفاة “بازان” لتكرير النفط في مدينة حيفا بالكامل وأمر طوارئ لإعادة تأهيلها

إعلام عبري : مفاوضات الدوحة بشأن وقف النار في غزة بـ”الجيدة”

لقاء نتنياهو وترامب : تهجير اهالي غزة وصفقة التبادل والتطبيع القادم ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية