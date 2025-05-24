مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين على الأقل بعملية نوعية للمقاومة الفلسطينية في بيت حانون

ويتبع الجنود المستهدفون وحدة “يهلوم” الهندسية التي تعمل على تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين في القطاع. وظهرت مروحيات الاحتلال في مكان الحادث لنقل المصابين وأطلقت النار بكثافة. فيما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحدث مستمر ويتطور، وأن أحد الجنود لا يزال مفقودا وبعض الآليات مشتعلة.