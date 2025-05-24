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مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين على الأقل بعملية نوعية للمقاومة الفلسطينية في بيت حانون

الثلاثاء 08 يوليو 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين على الأقل بعملية نوعية للمقاومة الفلسطينية في بيت حانون



القدس المحتلة/سما/

قتل 5 جنود إسرائيليين وأصيب 20 آخرون على الأقل في عملية كبيرة نفذتها المقاومة ببيت حانون شمالي قطاع غزة، ولا يزال جنديا آخر مفقودا، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووقع الحادث عندما فجر مقاتلو المقاومة عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقل جنودا ثم استهدفوا روبوتا محملا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع، خلال تجهيزه.

واستهدفت المقاومة قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت لمكان الحادث، فيما سمع سكان مدينة عسقلان دوي “الانفجار الكبير”، وفق ما نقلته المواقع الإسرائيلية، التي قالت إن أحد المصابين ضابط كبير.

ويتبع الجنود المستهدفون وحدة “يهلوم” الهندسية التي تعمل على تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين في القطاع، كما قالت مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري.

وظهرت مروحيات الاحتلال في مكان الحادث لنقل المصابين وأطلقت النار بكثافة. فيما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحدث مستمر ويتطور، وإن أحد الجنود لا يزال مفقودا وبعض الآليات مشتعلة.

كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن موقع الحادث يشهد فوضى عارمة.

 
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ويتبع الجنود المستهدفون وحدة “يهلوم” الهندسية التي تعمل على تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين في القطاع.

وظهرت مروحيات الاحتلال في مكان الحادث لنقل المصابين وأطلقت النار بكثافة. فيما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحدث مستمر ويتطور، وأن أحد الجنود لا يزال مفقودا وبعض الآليات مشتعلة.

 

 

 

 

وتصاعدت عمليات المقاومة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود والضباط في مناطق مختلفة بالقطاع.

وكان يونيو/ حزيران الماضي هو الأكثر دموية في صفوف جيش الاحتلال حيث قتل 20 جنديا وضابطا خلال وأصيب آخرون، ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وقبل 10 أيام، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 4 جنود وإصابة 17 في كمين مركب تعرض له جنود الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

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