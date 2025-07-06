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مسيرات استفزازية للمستعمرين في القدس

الأحد 06 يوليو 2025 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات استفزازية للمستعمرين في القدس



القدس المحتلة/سما/

نفّذ مستعمرون، مساء اليوم الأحد، مسيرات استفزازية تخللتها رقصات وغناء في حي الواد قرب باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتزامنت هذه الاستفزازات مع منع قوات الاحتلال لعدد كبير من المصلين الفلسطينيين، خاصة الشبان، من دخول المسجد الأقصى، خلال فترة اقتحامات المستعمرين اليومية لساحات الحرم القدسي الشريف.

ويواصل الاحتلال إبعاد الفلسطينيين قسريًا عن المسجد الأقصى، بمن فيهم صحفيون ومرابطون، لفترات تتراوح بين عدة أشهر وتصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد حتى سنة ونصف، ضمن سياسة تهدف إلى تفريغ المسجد من الوجود الفلسطيني وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

وتشهد مدينة القدس تصعيدًا متواصلًا من قبل سلطات الاحتلال، يتمثل في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والقيود المفروضة على وصول المصلين، خاصة في أوقات الذروة والمناسبات الدينية.

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