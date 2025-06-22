هجوم من قوارب بالنيران والقذائف على سفينة قبالة ساحل الحديدة اليمنية

صنعاء/سما/

تعرضت إحدى السفن لهجوم مسلح على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة في اليمن بالبحر الأحمر.

أفادت وكالة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض سفينة لهجوم مسلح مشيرة في تقرير لها إلى أن عدة قوارب صغيرة قامت بفتح النار على السفينة باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف هاون.

وأضاف البيان: "قام فريق الأمن المسلح على متن السفينة بالرد على إطلاق النار. ولا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن، بينما تجري السلطات المعنية تحقيقاتها في الحادث".

وفي السياق ذاته قالت شركة أمبري البريطانية للملاحة، أن 4 زوارق بحرية مسيّرة هاجمت سفينة جنوب غربي مدينة الحديدة باليمن

وبينت شركة أمبري أن اثنتان من الوحدات البحرية المسيرة اصطدمتا بجانب السفينة وحمولتها تعرضت لأضرار.

وأشارت تقديرات الشركة إلى أن السفينة تنطبق عليها معايير حددها الحوثيون لاستهداف السفن.

جدير بالذكر أن حركة السفن في البحر الأحمر شهدت خلال الفترة الماضية هدوءا ملحوظا بعد أشهر طويلة من التوتر جراء الاستهدافات التي نظمها "الحوثيون" في اليمن ضد السفن الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل.