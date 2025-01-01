الجيش الإسرائيلي يعلن تصفيه قيادي بـ"حزب الله" في جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تصفية أحد عناصر "قوات الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني بمنطقة عيناتا في جنوب لبنان.

وجاء في بيان المتحدث الإسرائيلي: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي، باستخدام طائرة، إرهابيا من "قوة الرضوان" التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة عينتا جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم السبت".



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت مصادر صحفية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخين في بنت جبيل جنوب لبنان، وجاء ذلك بعد استهدافين إسرائيليين سابقين طالا سيارتين أيضا في مناطق بجنوب لبنان. ليتبع ذلك كله استهداف رابع بطائرة مسيرة أيضا.

من جهتها، ذكرت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" أن قوات الجيش حاولت اغتيال 4 عناصر من "حزب الله" في جنوب لبنان عبر تنفيذ غارات جوية متفرقة هناك.

وتأتي هذه الاستهدافات الإسرائيلية في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التوغل والرمايات النارية بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق وبلدات في جنوب لبنان.

واستُشهد شخص وأُصيب خمسة آخرون بجروح، في حصيلة لثلاث غارات شنهم الاحتلال الإسرائيلي بالطيران المُسيّر، صباح اليوم السبت، على مناطق في جنوب لبنان.

ففي غارة استهدفت سيارة في منطقة صف الهوا – بنت جبيل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح، حيث تعمل الطواقم الطبية على نقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد المركز نفسه بأن غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة أصابت مواطنًا بجروح في بلدة شبعا.

وفي ذات السياق، أعنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصية في استهداف مسيرة للاحتلال سيارة في بلدة شقرا جنوب لبنان.

وللمرة الرابعة، استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية، عصر اليوم السبت، بصاروخين سيارة على الأوتوستراد في مدينة بنت جبيل قرب المهنية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. ولم تعلن الجهات الرسمية عن مصابين أو شهداء حتى اللحظة.

وتأتي هذه الغارات في ظل خرق الاحتلال المتكرر لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في منذ 7 شهور بين حزب الله والدولة اللبنانية وإسرائيل.