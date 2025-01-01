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استقرار أسعار الذهب

الجمعة 04 يوليو 2025 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقرار أسعار الذهب



وكالات / سما/

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسعار، فيما يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدًا من إقرار مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الضرائب والإنفاق في الكونجرس.

وبحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3328.36 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبلغت مكاسب المعدن النفيس 1.7% حتى الآن هذا الأسبوع، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% لتصل إلى 3337.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% لتصل إلى 36.73 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8% ليصل إلى 1378.30 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.1% ليصل إلى 1137.94 دولارًا.

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