استقرار أسعار الذهب

وكالات / سما/

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسعار، فيما يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدًا من إقرار مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الضرائب والإنفاق في الكونجرس.

وبحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3328.36 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبلغت مكاسب المعدن النفيس 1.7% حتى الآن هذا الأسبوع، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% لتصل إلى 3337.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% لتصل إلى 36.73 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8% ليصل إلى 1378.30 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.1% ليصل إلى 1137.94 دولارًا.